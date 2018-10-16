Игроков «Львова» проверили на детекторе лжи после поражения от «Десны»

Руководство украинского "Львова" заподозрило своих игроков в нечестной игре после домашнего поражения команды в 11-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) от черниговской "Десны" со счетом 1:3, сообщает "Советский спорт"

По информации FootbalHub, футболисты пройдут проверку на детекторе лжи. Всем игрокам львовской команды задали вопрос, честной ли была прошедшая встреча. Сообщается, что до этого поражения "Львов" не проигрывал в УПЛ в пяти матчах подряд.

После 11 туров "Львов" занимает в турнирной таблице чемпионата Украины девятое место, а "Десна" располагается на седьмой позиции.