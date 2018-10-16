Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь

Александр Кокорин и Павел Мамаев хотят помолиться. Арестованным за драку футболистам разрешат посетить тюремный храм — но только по окончании срока карантина.

Кокорина и Мамаева в скором времени посетит священнослужитель. А чтобы им позволили помолиться в храме, дебоширам придется писать заявление, пояснил замначальника московского УФСИН России по организации работы с верующими диакон Кирилл Марковский

"Я собираюсь их посетить. Просто на данный момент они в карантинной камере, но, как только их переведут в общую, это станет возможно. Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена, правда, придется написать заявление", — рассказал Марковский.

По словам священнослужителя, службы в тюремном храме проходят часто, три раза в неделю. Но и верующих в СИЗО много — почти 97% от общего числа подследственных. Марковский напомнил, что в "Бутырке" действует Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это древнейшее и самое красивое из сохранившихся тюремных храмовых зданий Москвы, пишет Life.ru.

Кокорин и Мамаев попали в СИЗО № 2 10 октября. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара". Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.

Утром 8 октября футболисты с группой приятелей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой , который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.

Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга . Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник — ушибы и синяки.

Адвокаты спортсменов подали жалобу на решение суда об аресте подзащитных. Ее рассмотрят 19 октября.