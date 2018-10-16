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Моуринью потребовали объясниться за мат
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СМИ: Футбольная ассоциация Англии обвинила Моуринью в использовании неприличной лексики 

ТАСС + ещё 4 39 минут назад
Фото: ТАСС
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в использовании неприличной лексики после волевой победы манкунианцев 6 октября над "Ньюкаслом" со счетом 3:2.
Моуринью выругался прямо в камеру, покидая арену "Олд Траффорд" спустя несколько минут после того, как нападающий Алексис Санчес забил победный гол, отмечает газета The Independent.
"Его высказывания после матча, что подтверждает запись, были оскорбительными, неподобающими", — приводит издание слова из заявления ассоциации.
FA обязала Моуринью дать разъяснения до 18:00 пятницы.
Причиной срыва тренера, как указывает издание, могло стать сильное давление, оказанное на него перед встречей с "Ньюкаслом". По данным британских СМИ, матч восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) мог стать последним для Моуринью на посту главного тренера.
Ситуацию в МЮ, который неудачно стартовал в АПЛ, еще больше накалил конфликт Моуринью с полузащитником клуба и сборной Франции Полем Погба, который, по сведениям английских газет, объявил о желании покинуть клуб после ссоры с главным тренером. Ранее португальский специалист перед началом одной из тренировок в присутствии игроков клуба лишил Погба капитанской повязки. Свое решение Моуринью прокомментировал недовольством поведением французского полузащитника после матча шестого тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1), когда игрок раскритиковал тренера.
"Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 очков после восьми туров. Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году. За три сезона специалист завоевал вместе с командой трофей Лиги Европы (2017 год), Кубок английской футбольной лиги (2017) и Суперкубок Англии (2016).
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