Праздник на триллион: что ЧМ-2018 принес России

Раскрыта сумма дохода России от проведения ЧМ-2018

Оргкомитет «Россия-2018» опубликовал исследование, в котором отчитался о рекордном влиянии проведения чемпионата мира по футболу на отечественную экономику. Как заявлено в документе, общий положительный эффект мундиаля для отечественной экономики составил 950 млрд рублей.

В «Исследовании влияния чемпионата мира по футболу в России на экономическую, социальную и экологическую сферы», опубликованном ТАСС , отмечено, что положительный эффект от проведения мундиаля на российскую экономику составил почти трлн рублей. Это объясняется расходами туристов, инвестициями в инфраструктуру и другими факторами.

При это оргкомитет подчеркивает, что ВВП привело к росту трудовых доходов населения на 459 млрд рублей с созданием и поддержанием до 315 тысяч рабочих мест в год, а также к росту налоговых доходов бюджета на 164 млрд рублей.

«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013-2018 года оценивается в 952 млрд рублей, что составляет около 1% годового ВВП России. Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к турниру», — говорится в отчете.

Также в исследовании подчеркивается, что положительный эффект сопоставим с другими чемпионатами мира по футболу.

ЧМ в России стал самым успешным касательно влияния на ВВП как минимум в нынешнем веке.

«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП России составило около $17 млрд, что превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии. В относительном выражении эффект от ЧМ-2018 составил около 1,1% величины годового ВВП России. По данному показателю турнир уступает только чемпионату в ЮАР, поскольку ВВП этой страны в абсолютном выражении существенно меньше, чем у других принимающих стран», — гласит исследование.

Благодаря высокому уровню туризма во время проведения мундиаля серьезные обороты набрало малое и среднее предпринимательство. По сведениям организации, их выручка выросла на 797 млрд рублей.

«За данный период также значительно выросла выручка малого и среднего предпринимательства — на 797 млрд рублей. В первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отраслей», — гласит исследование.

Один из самых важных вопросов, возникавших после ЧМ-2018, заключался в возможности и целесообразности использования спортивных объектов мирового первенства. В докладе говорится, что создание инфраструктуры в рамках подготовки и проведения чемпионата мира сможет обеспечить в ближайшие пять лет ежегодный дополнительный прирост ВВП в 150-210 миллиардов рублей.

«После проведения чемпионата влияние на ВВП будет обусловлено общим ростом туризма в регионах-организаторах и комплексным развитием территорий, в основном прилегающих к стадионам, которые были обеспечены инфраструктурой в рамках подготовки к ЧМ-2018», — сообщается в отчете.

Также исходя из подсчетов оргкомитета ясно, что в дальнейшем эффект от увеличения туристического потока будет положительно ощущаться для бюджета на 40–70 млрд ежегодно. Но влияние инвестиций и операционных расходов будет выше — около 110–140 млрд рублей в год.

в общей сложности Россия потратила на подготовку и проведение ЧМ-2018 порядка 688 млрд рублей, когда как прибавка к ВВП за это время (с 2013 по 2018 год), как подсчитал оргкомитет, составила 952 млрд рублей.

Среди иных важнейших для России моментов отмечены: создание 315 тысяч новых рабочих мест и рост дохода населения до 459 млрд рублей.