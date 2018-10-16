Праздник на триллион: что ЧМ-2018 принес России

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Раскрыта сумма дохода России от проведения ЧМ-2018 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Оргкомитет «Россия-2018» опубликовал исследование, в котором отчитался о рекордном влиянии проведения чемпионата мира по футболу на отечественную экономику. Как заявлено в документе, общий положительный эффект мундиаля для отечественной экономики составил 950 млрд рублей.
В «Исследовании влияния чемпионата мира по футболу в России на экономическую, социальную и экологическую сферы», опубликованном ТАСС, отмечено, что положительный эффект от проведения мундиаля на российскую экономику составил почти трлн рублей. Это объясняется расходами туристов, инвестициями в инфраструктуру и другими факторами.
При это оргкомитет подчеркивает, что ВВП привело к росту трудовых доходов населения на 459 млрд рублей с созданием и поддержанием до 315 тысяч рабочих мест в год, а также к росту налоговых доходов бюджета на 164 млрд рублей.
«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013-2018 года оценивается в 952 млрд рублей, что составляет около 1% годового ВВП России. Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к турниру», — говорится в отчете.
Также в исследовании подчеркивается, что положительный эффект сопоставим с другими чемпионатами мира по футболу.
ЧМ в России стал самым успешным касательно влияния на ВВП как минимум в нынешнем веке.
«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП России составило около $17 млрд, что превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии. В относительном выражении эффект от ЧМ-2018 составил около 1,1% величины годового ВВП России. По данному показателю турнир уступает только чемпионату в ЮАР, поскольку ВВП этой страны в абсолютном выражении существенно меньше, чем у других принимающих стран», — гласит исследование.
Благодаря высокому уровню туризма во время проведения мундиаля серьезные обороты набрало малое и среднее предпринимательство. По сведениям организации, их выручка выросла на 797 млрд рублей.
«За данный период также значительно выросла выручка малого и среднего предпринимательства — на 797 млрд рублей. В первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отраслей», — гласит исследование.
Один из самых важных вопросов, возникавших после ЧМ-2018, заключался в возможности и целесообразности использования спортивных объектов мирового первенства. В докладе говорится, что создание инфраструктуры в рамках подготовки и проведения чемпионата мира сможет обеспечить в ближайшие пять лет ежегодный дополнительный прирост ВВП в 150-210 миллиардов рублей.
«После проведения чемпионата влияние на ВВП будет обусловлено общим ростом туризма в регионах-организаторах и комплексным развитием территорий, в основном прилегающих к стадионам, которые были обеспечены инфраструктурой в рамках подготовки к ЧМ-2018», — сообщается в отчете.
Также исходя из подсчетов оргкомитета ясно, что в дальнейшем эффект от увеличения туристического потока будет положительно ощущаться для бюджета на 40–70 млрд ежегодно. Но влияние инвестиций и операционных расходов будет выше — около 110–140 млрд рублей в год.
в общей сложности Россия потратила на подготовку и проведение ЧМ-2018 порядка 688 млрд рублей, когда как прибавка к ВВП за это время (с 2013 по 2018 год), как подсчитал оргкомитет, составила 952 млрд рублей.
Среди иных важнейших для России моментов отмечены: создание 315 тысяч новых рабочих мест и рост дохода населения до 459 млрд рублей.
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт— Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. Победителем мирового первенства стала национальная команда Франции, в финале турнира одолевшая сборную Хорватии. Команда из России под руководством Станислава Черчесова впервые в своей истории дошла до четвертьфинала мундиаля, где по пенальти уступила все тем же хорватам.
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