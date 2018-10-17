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Игроки РПЛ задолжали государству четверть миллиона
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Игроки РПЛ задолжали государству четверть миллиона рублей 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют в общей сложности долг на сумму более 238 тысяч рублей перед государством, передает "Советский спорт".
В общем количество исполнительных производств составляет 111, большая часть которых приходится на нарушения ПДД.
Шесть исполнительных производств заведено в отношении футболистов "Локомотива". Сумма составляет 130 тысяч рублей. На этом попались Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов.
Также 19 незакрытых исполнительных производств, сумма составляет 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов имеет нападающий бело-синих Евгений Марков.
В отношении игроков ЦСКА имеется 4 исполнительных производства (6300 рублей), "Спартака" — 5 (6000 рублей), а "Зенита" — 4 (5000 рублей).
Ранее "Локомотив" отказался брать ответственность за долги Тарасова.
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