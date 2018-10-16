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Умер легендарный тренер Базилевич
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Умер легендарный тренер Базилевич 

News.ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: В гостях у Гордона/youtube.com
Экс-футболист и тренер «Динамо» (Киев) Олег Базилевич скончался в возрасте 80-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба киевской команды.
«На 81-м году жизни перестало биться сердце чрезвычайно порядочного, доброго и интеллигентного человека», — говорится в заявлении клуба.
Базилевич сыграл за «Динамо» в 161 матче, забив 53 гола. Вместе с Валерием Лобановским он работал тренером команды. В качестве тренера он становился бронзовым призёром Игр-1976, двукратным чемпионом СССР, а также обладателем Кубка Кубков 1975 года и Суперкубка Европы.
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