Умер легендарный тренер Базилевич 

Экс-футболист и тренер «Динамо» (Киев) Олег Базилевич скончался в возрасте 80-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба киевской команды.
«На 81-м году жизни перестало биться сердце чрезвычайно порядочного, доброго и интеллигентного человека», — говорится в заявлении клуба.
Базилевич сыграл за «Динамо» в 161 матче, забив 53 гола. Вместе с Валерием Лобановским он работал тренером команды. В качестве тренера он становился бронзовым призёром Игр-1976, двукратным чемпионом СССР, а также обладателем Кубка Кубков 1975 года и Суперкубка Европы.