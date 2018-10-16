Умер легендарный тренер Базилевич

Фото: В гостях у Гордона/youtube.com

Экс-футболист и тренер «Динамо» (Киев) Олег Базилевич скончался в возрасте 80-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба киевской команды.

«На 81-м году жизни перестало биться сердце чрезвычайно порядочного, доброго и интеллигентного человека», — говорится в заявлении клуба.