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Футболист «Анжи»: живём на базе, тут хотя бы кормят
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Футболист «Анжи»: живём на базе, тут хотя бы кормят 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, как игроки команды выживают в условиях задолженности по заработной плате.
«Лично мне не платят уже четвертый месяц. Кому-то что-то понемножку выделяют, чем-то помогают в житейском плане. Но вы же понимаете, что не в таком объёме, как это должно быть в команде РПЛ. Живём на базе. Тут хотя бы кормят», — приводит слова Гиголаева Sport24.
Он отметил, что игроки ещё не обращались в профсоюз футболистов, и пытаются решить вопрос своими силами.
«Но пока все глухо. Никаких обещаний нет, именно конкретного разговора не было», — добавил футболист.
Ранее Гиголаев прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча с ЦСКА.
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