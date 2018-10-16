Ещё
Хавбек сборной Германии рассказал о силе Мбаппе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хавбек сборной Германии рассказал о силе Мбаппе 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер в преддверии матча Лиги наций против Франции заявил о силе французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, передает "Советский спорт".
"Если у него есть пространство для разгона, то его практически невозможно поймать при его 300 лошадиных силах. Его главные угрозы — скорость и завершающий удар. Мы должны не позволить ему использовать ни одну из них, играя компактно в обороне", — приводит слова полузащитника Daily Mail.
Матч состоится 16 октября в 21.45 по московскому времени.
Ранее Франция и Германия определились со стартовыми составами.
Газета.Ru: последние новости
Экономический эффект ЧМ-2018 в России превысил 950 млрд рублей Франция и Германия определились со стартовыми составами В "Бутырке" начались очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян19
Мамаеву предъявили первое обвинение27
«Детям нужно что-то кушать»: Глушакову угрожают тюрьмой14
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ60
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу212
Видео
01:40
Мамаеву предъявили первое обвинение
Футбол Прочее
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
06:14
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ
Футбол Политика
01:02
Голых братьев Кличко увековечили на Украине
Бокс
04:41
Как продвигается следствие по делу Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
02:42
«Детям нужно что-то кушать»: Глушакову угрожают тюрьмой
Футбол Статьи
01:42
Адвокат прояснил будущее Нурмагомедова
MMA
03:30
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
Футбол
00:44
Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву о жизни в СИЗО
MMA
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение