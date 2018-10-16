Хавбек сборной Германии рассказал о силе Мбаппе

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер в преддверии матча Лиги наций против Франции заявил о силе французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, передает "Советский спорт"

"Если у него есть пространство для разгона, то его практически невозможно поймать при его 300 лошадиных силах. Его главные угрозы — скорость и завершающий удар. Мы должны не позволить ему использовать ни одну из них, играя компактно в обороне", — приводит слова полузащитника Daily Mail.

Матч состоится 16 октября в 21.45 по московскому времени.

Ранее Франция и Германия определились со стартовыми составами.