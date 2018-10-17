Видаль оштрафован на € 800 тысяч за драку в ночном клубе

По информации TZ, 17 октября состоялось заседание суда по данному делу. Видаль не смог лично явиться в суд, поскольку находится в расположении сборной Чили в Мексике, поэтому приговор Видалю был вынесен заочно. Согласно решению суда, чилийский футболист обязан выплатить €800 тысяч в течение следующих 80 дней.

В 2017 году Видаль, тогда выступавший за мюнхенскую "Баварию", стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена — потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове.

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