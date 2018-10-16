Адвокат Кокорина: братья принесли извинения Паку

Он подтвердил, что братья попросились прощения за свой поступок.

"Оба принесли извинения и соответственно раскаиваются в содеянном. Все было очень корректно. Они поняли друг друга", — заявил адвокат.

Ранее адвокат Пака заявил, что они остаются на прежних позициях.