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Адвокат Кокорина: братья принесли извинения Паку
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Адвокат Кокорина: братья принесли извинения Паку 

Газета.Ru + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Кирилла Кокорина Олег Попов прокомментировал итоги очных ставок с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина — Кирилла, передает "Спорт-экспресс".
Он подтвердил, что братья попросились прощения за свой поступок.
"Оба принесли извинения и соответственно раскаиваются в содеянном. Все было очень корректно. Они поняли друг друга", — заявил адвокат.
Ранее адвокат Пака заявил, что они остаются на прежних позициях.
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