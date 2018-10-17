Тюрьмы не будет? Кокорины извинились перед Паком и предложили примирение

Братья Кокорины предложили избитому чиновнику Минпромторга примирение и ждут его реакции. Футболист ФК «Зенит» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл извинились перед директором департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком за драку. Встреча состоялась во время очной ставки, во время которой был поднят вопрос о примирении. Сейчас защита ждёт реакции со стороны чиновника. Об этом журналистам сообщил адвокат спортсмена Олег Попов. По его словам Кокорины раскаиваются в содеянном. Ранее во время очной ставки извинения Паку принёс футболист Павел Мамаев , который тоже арестован по делу о драке. Ранее адвокат Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, что примирение сторон позволит футболистам избежать тюремного заключения. «Я так думаю, что защита Кокорина должна пойти все-таки по пути заключения с потерпевшими мирового соглашения, компенсации любого ущерба. Именно такая позиция даст возможность судье применить минимальное наказание. При таком раскладе, я думаю, что реального тюремного наказания не будет, а футболисты отделаются либо штрафными санкциями, либо исправительными работами», — убеждён собеседник НСН. Адвокат: Кокорину и Мамаеву грозит до двух лет тюрьмы за хулиганство Стоит отметить, что адвокат Кокориных Татьяна Стукалова также рассказала о состоянии подзащитного. По её словам, братья держатся хорошо. Такое сообщение она опубликовала на своей странице в Instagram. «Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем, кто их поддерживает, передают огромное спасибо», — написала юрист Татьяна Стукалова в Instagram», — сообщила Стукалова. Однако даже отсутствие тюремного заключения поставит крест на профессиональной карьере Кокорина и Мамаева. Такую точку зрения в эфире НСН ранее выразил экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов «Печально и досадно, что так получилось. Они уже сломали свою карьеру. Резонанс в обществе очень большой, вряд ли какие-нибудь футбольные клубы захотят марать свою репутацию, беря этих скандальных игроков в свой состав. Тут дело не только в дисквалификации, а в том, что мы потеряли талантливых ребят», — считает Хусаинов. Напомним, братья Кокорины и Мамаев арестованы на два месяца по делу о драке в московском баре. Их обвиняют в избиении Дениса Пака и главы «НАМИ» Сергея Гайсина , а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой . В настоящий момент они находятся в СИЗО «Бутырка». Отмечается, что во время очной ставки Денис Пак заявил об отсутствии претензий к Мамаеву.