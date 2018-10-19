Махачкалинский «Анжи» может прекратить существование

Мы ещё на один шаг ближе к локауту.

Авторов, которые пишут о российском футболе глубже главных клубов страны (им справедливо уделяется бОльшая часть внимания — спрос рождает предложение), часто упрекают в том, что они пишут об одном и том же. Это настолько правда, что я даже не смогу вспомнить, писал ли я когда-то уже об этом или нет. И проблема не только в моей памяти.

Если хотите понять, насколько в России всё без конца циклично, нет ничего лучше наблюдения за нашим футболом. Год от года, из сезона в сезон повторяются одни и те же беды, и нет не то что решения — даже попыток как-то разрешить эти беды. Проблема любого сезона любой лиги нашего футбола формализуется ещё летом, до начала турнира — в тот момент, когда клубам выдаются лицензии. И получают их все: должники, банкроты, клубы с сомнительным фундаментом — кто угодно. Документ лицензирования в России в три раза толще, чем в Германии, но на деле это не помогает никак. Вообще никак. Честное слово надёжного человека из клуба ценится выше финансовых обязательств, а ведь про честные слова в документе по лицензированию не говорится ни слова, я проверил. Сейчас идеальная ситуация для того, чтобы о проблеме говорить как можно громче и попытаться хотя бы начать продвигать ситуацию всем вместе. Во-первых, всё же краха клуба прямо по ходу сезона Премьер-Лиги у нас ещё не было, а это невероятный удар по имиджу чемпионата. Во-вторых, сейчас было затишье на матчи сборных, и тема возможной смерти «Анжи» — единственная действительно важная в информационном поле (особенно учитывая, что с национальной командой всё раз в сто лет супер). В-третьих, власть в РФС близка к пассивному обновлению, а значит всё же есть небольшой шанс, что разговор о реформах начнётся. И вот вопросы, которые необходимо решить. Объединяет их тот, что вынесен в заголовок. 1. «Анжи» получил лицензию на основании того, что клуб не имел задолженностей перед игроками на момент 31 декабря 2017 года. Очевидно, такая схема не подходит для чемпионата по системе «осень-весна» — почти полгода клуба может копить долги, не платить футболистам вообще ничего и всё равно будет допущен до сезона. Это противоречит любой логике.

2. Проблема честного слова. Знаю как минимум два клуба (не в РПЛ, а в ФНЛ, но всё же), где вопрос лицензирования решается в момент, когда уважаемый в клубе человек обещает, что клуб переживёт этот сезон. При этом задолженности тянутся из года в год, и вероятность того, что предсмертная ситуация возникнет снова, близка к 100%.

3. В хороших с точки зрения организации футбольных лиг странах с клубов требуют подтверждения не только текущего финансового здоровья, но и активов, обеспечивающих КАК МИНИМУМ завершение предстоящего сезона. В России по-прежнему не так, что заставляет одни и те же клубы из года в год сталкиваться с одними и теми же проблемами. У них нет никакого резерва обеспеченности. Это тоже важный момент. Откладывать решение этих вопросов уже просто неприлично. Руководители нашего футбола боятся признать очевидное: при нормальной системе лицензирования примерно профессиональных клубов страны (оценка приблизительная — возможно, и больше) окажутся без допуска к сезону. Мотивация этой боязни всегда одна и та же: если мы оставим столько клубов без футбола, то куда мы денем столько игроков?