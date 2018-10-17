Телеведущая Ушакова отказалась комментировать избиение её водителя Кокориным и Мамаевым

Помощница телеведущей Первого канала заявила НСН, что на данный момент журналистка не даёт комментариев по поводу инцидента.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл в ходе очной ставки раскаялись в содеянном и принесли извинения пострадавшим в двух драках. Об этом РИА Новости сообщил адвокат братьев Олег Попов.

Также, по его словам, был поднят вопрос о примирении с пострадавшими, однако решение по нему пока не принято. Аналогичное примирение предложил потерпевшим ещё один фигурант инцидента, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев . Напомним, один из эпизодов уголовного дела описывает избиение футболистами водителя столичной телеведущей Ольги Ушаковой

Помощница телеведущей Александра Плисакова в эфире НСН сообщила, что на данный момент журналистка не комментирует инцидент с участием футболистов.

«Мы пока не комментируем данную ситуацию», — заявила Плисакова.