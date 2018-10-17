Ушакова отказалась комментировать избиение её водителя

Помощница телеведущей Первого канала заявила НСН, что на данный момент журналистка не даёт комментариев по поводу инцидента.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл в ходе очной ставки раскаялись в содеянном и принесли извинения пострадавшим в двух драках. Об этом РИА Новости сообщил адвокат братьев Олег Попов.
Также, по его словам, был поднят вопрос о примирении с пострадавшими, однако решение по нему пока не принято. Аналогичное примирение предложил потерпевшим ещё один фигурант инцидента, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Напомним, один из эпизодов уголовного дела описывает избиение футболистами водителя столичной телеведущей Ольги Ушаковой.
Помощница телеведущей Александра Плисакова в эфире НСН сообщила, что на данный момент журналистка не комментирует инцидент с участием футболистов.
«Мы пока не комментируем данную ситуацию», — заявила Плисакова.
Ранее в эфире НСН адвокат Александр Карабанов рассказал, какие варианты развития событий вероятны в деле игроков. Напомним, оба инцидента произошли утром 8 октября, когда Кокорин и Мамаев отмечали десятилетие дружбы. Вначале они избили на парковке водителя телеведущей Первого канала, а затем в столичном кафе стали участниками драки, в ходе которой нанесли побои главе департамента Минпромторга Денису Паку и руководителю НАМИ Сергею Гайсину. Их действия были зафиксированы камерами. Спустя два дня футболисты явились на допрос, на них было заведено уголовное дело. Помимо них в деле есть ещё два фигуранта, среди которых младший брат нападающего «Зенита» Кирилл Кокорин. На данный момент Кокорин и Мамаев взяты под стражу сроком на два месяца. Их адвокаты опровергают предъявление обвинений по эпизоду с водителем телеведущей.