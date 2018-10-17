Кокорину и Мамаеву могут сменить меру пресечения

Адвокат Андрей Кораблев рассказал, что суд может поменять нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву меру пресечения на более мягкую.
— Крайне редко меняют меру пресечения в судебной практике. Суд может смягчить стражу на домашний арест, — цитирует Nevasport Кораблева. — В львиной доле судебных постановлений применяется та мера пресечения, которую просит следствие. Если оно просит стражу, суд избирает стражу. Но по исключительным случаям суд отказывает в страже и избирает домашний арест.
Поэтому в данной ситуации домашний арест возможен. Думаю, что адвокаты рассчитывают не на полный отказ в избрании меры пресечения, а они будут просить избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В этом деле есть шансы, что Мосгорсуд изменит меру пресечения на залог или домашний арест.
В настоящее время Кокорин и Мамаев находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".