«Обвинений не предъявлялось»: когда выпустят Мамаева

— В СМИ появилась информация о том, что Павлу Мамаеву предъявлено обвинение по статье «Побои» вдобавок к тому, что ранее уже было возбуждено дело по статье «Хулиганство». Это правда?

— Эта информация недостоверна. Никаких обвинений Павлу не предъявлялось, в том числе и в рамках уголовного дела о «Побоях». Следствие еще будет продолжать изучать произошедшее. Нужно дождаться заключения судебно-медицинских экспертиз. Они подтвердят, были ли это побои или какой-либо другой вред здоровью: он может быть легкой, средней тяжести…

Поэтому в данный момент обвинения никому из фигурантов дела не предъявлялись.

А в рамках расследования уголовного дела по факту хулиганства, которое возбуждалось в отношении Павла и других лиц и по которому он арестован, срок для предъявления обвинений истекает 20 октября.

Но я надеюсь, что это обвинение нам предъявлено не будет, поскольку для этого нет оснований — ни фактических, ни юридических. Мы позавчера заявили мотивированное ходатайство о том, чтобы уголовное преследование по данному делу в отношении Мамаева прекратили в связи с непричастностью. Вчерашние следственные действия подтвердили нашу позицию.

С адвокатом Пака Натальей Шатихиной у нас не возникло разночтений в этом вопросе. Мы встречались вчера на очной ставке и имели возможность обсудить все наши процессуальные позиции.

Каких-либо противоречий в показаниях у нас не возникло, и обвинений в нашу сторону от потерпевшего выдвинуто не было. К статье «Хулиганство» мы точно не имеем отношения.

Может быть, и в отношении других фигурантов эта квалификация эпизода надумана.

— Пока что уголовное дело возбуждено только по эпизоду с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным?

— Да, совершенно верно. Именно по этому уголовному делу Мамаев с Кокориным сейчас арестованы. Другие действия были квалифицированы по 116 статье «Побои», и там уголовное дело возбуждалось в отношении неустановленных лиц (в эпизоде с избиением водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука — «Газета.Ru»). То есть по ним мы в настоящее время не являемся подозреваемыми и фактически никак не привлечены. Мы только добровольно дали показания.

— Если вы присутствовали на очной ставке, то могли бы пролить свет на то, в каком состоянии сейчас потерпевшие?

— Нет, все представители по делу давали подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а состояние здоровья к этому относится. Так что раскрывать эти детали юридически недопустимо.

Но в любом случае все результаты экспертиз этого уголовного дела станут общественным достоянием. Все узнают, как были квалифицированы повреждения, которые получили потерпевшие. Однако подчеркиваю, что все это касается эпизода, к которому мой подзащитный никакого отношения не имеет.

— Мамаев призвал к примирению сторон и предложил компенсировать ущерб. В чем именно может заключаться эта компенсация и как будет определяться ее размер?

— По побоям речь идет о возможности примирения сторон.

Мы принесли лично обоим потерпевшим от действий Павла (водителю Соловчуку и чиновнику Гайсину — «Газета.Ru») свои извинения и выразили желание, если пострадавшие сочтут необходимым, компенсировать материальный и моральный вред, который, возможно, был им причинен. Но тут зависит от потерпевших — принять или не принять.

Они также сами определят, какого рода компенсацию хотят получить. Для кого-то достаточно извинений — и это будет основанием для того, чтобы считать, что стороны примирились. Допустим, пожали друг другу руки, и потерпевший может обратиться к следствию с заявлением о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон.

Следствию без разницы, была компенсация или нет. Достаточно лишь заявления потерпевшего, который укажет свою позицию. А затем это уже идет на усмотрение следствия: следователь может не прекратить уголовное преследование — это его право. К тому же ему еще нужно получить согласие вышестоящего руководителя на принятие такого решения.

— Суд рассмотрит апелляцию на арест Мамаева 19 октября?

— Да, мы обоснуем дополнительно свои доводы, которые изложены в апелляционной жалобе. Не знаю, когда могут освободить Павла из СИЗО , даже если решение будет принято в нашу пользу. Но мы просим взамен заключения ограничительные меры, то есть запрет определенных действий. Я считаю, что это будет справедливой и целесообразной мерой пресечения на данном этапе расследования, учитывая повышенный общественный резонанс и личность Павла.

«Пак не готов идти на примирение»

Тем временем адвокат Пака Роман Удунян заявил, что чиновник не отказывался от претензий в адрес футболистов Мамаева и Кокорина.

«Я могу только опровергнуть слова о том, что Пак готов идти на примирение: у всех потерпевших остались все претензии, которые были изначально. Данная статья («Хулиганство») вообще не предусматривает примирения, и никто на него не пойдет. Пак не отказывается от обвинений, не отказывается от того морального и физического ущерба, который был ему причинен. Это преступление квалифицируется как групповое, поэтому ко всем участникам группы у Дениса одинаковые претензии. Остальных деталей очной ставки я рассказать не могу, но все претензии Пака остаются», — приводит слова Удуняна «Чемпионат.com».

Еще один представитель интересов Пака Наталья Шатихина, напротив, заявила, что к Мамаеву у ее подопечного нет претензий, хотя чиновник и доволен тем, что инцидент был квалифицирован как «Хулиганство» — а эта статья не предусматривает никакой возможности примирения сторон.

«Позиция Пака по данному инциденту не изменилась, он удовлетворен тем, что дело было дополнено статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Часть следственных действий еще идет, это обычная, рутинная процедура в случае расхождения показания. По действиям с участием нашего доверителя были подтверждены ранее данные им показания. В целом все участники дали подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

В отношении действий Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Климентьевичу Паку он не участвовал.