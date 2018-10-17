Украинский футболист отстоял право на интервью по-русски

Украинский футболист отстоял право давать интервью по-русски

Украинский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко ответил на обвинения в нежелании давать интервью на родном языке. Слова 28-летнего хавбека передает портал Dynamo.Kiev.

«Как отношусь к претензии, что использую русский при общении с журналистами? Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать», — заявил Ярмоленко.

После этого хавбек перешел на украинский и признался в любви к своей стране.

27 сентября привычку Ярмоленко давать интервью на русском раскритиковал глава департамента по связям с общественностью киевского «Динамо» Николай Несенюк. Он призвал футболиста давать интервью на английском языке при общении с британскими журналистами.

28-летний Ярмоленко присоединился к английскому клубу в июле 2018-го. Ранее хавбек выступал за дортмундскую «Боруссию», куда перешел из киевского «Динамо» в 2017 году. В составе украинской сборной игрок провел 79 матчей и забил 36 мячей.