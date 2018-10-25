Дзюба не забил пенальти в матче Лиги Европы

«Зенит» одержал волевую победу в матче с «Бордо» в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл французский «Бордо» со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

После трех туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

В следующем матче Лиги Европы «Зенит» вновь сыграет с французской командой, но уже в гостях.