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Дзюба не забил пенальти в матче Лиги Европы
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«Зенит» одержал волевую победу в матче с «Бордо» в Лиге Европы 

RT на русском + ещё 67 54 минуты назад
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС
Санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл французский «Бордо» со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
В составе «Зенита» голы на свой счёт записали нападающий Артем Дзюба и полузащитник Далер Кузяев. Единственный гол в составе гостей забил Джимми Бриан. На 53-й минуте матча Дзюба не смог реализовать пенальти.
После трех туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.
В следующем матче Лиги Европы «Зенит» вновь сыграет с французской командой, но уже в гостях.
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