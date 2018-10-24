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«Локомотив» объявил стартовый состав на матч с «Порту»
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Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч Лиги чемпионов с «Порту» 

RT на русском + ещё 36 5 часов назад
Фото: Reuters
Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» опубликовала стартовый состав команды на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Порту».
С первых минут на поле «РЖД Арены» выйдут Маринато Гилерме, Гжегож Крыховяк, Соломон Кварквелия, Владислав Игнатьев, Бенедикт Хёведес, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Мануэл Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук и Эдер.
Матч «Локомотив» — «Порту» пройдёт 24 октября. Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что игроки «Локомотива» приедут на МЦК на матч Лиги чемпионов с «Порту».
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