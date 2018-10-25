«Локомотив» проиграл третий раз подряд в ЛЧ

«Локомотив» проиграл третий раз подряд в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл «Порту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 24 октября, на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:3. На 24-й минуте счет открыл нападающий португальской команды Мусса Марега , реализовавший пенальти. На 35-й минуте преимущество «Порту» увеличил полузащитник Эктор Эррера. «Локомотив» сократил отставание благодаря голу хавбека Антона Миранчука на 38-й минуте.

Во втором тайме португальцы вновь отличились — мяч забил полузащитник Хесус Корона . На 75-й минуте был удален защитник московского клуба Соломон Кверквелия

3 октября «Локомотив» в рамках второго тура Лиги чемпионов проиграл «Шальке 04» из Гельзенкирхена со счетом 0:1. В первом матче турнира «железнодорожники» потерпели разгромное поражение от турецкого «Галатасарая» — 0:3. Таким образом, после трех матчей московская команда не набрала очков и замыкает группу D.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Порту». Встреча состоится 6 ноября в Порту и начнется в 23:00 по московскому времени.