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Анри рассказал об амбициях на посту «Монако»
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Анри заявил о высоких амбициях на посту «Монако» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Легенда французского футбола Тьерри Анри выступил на первой пресс-конференции в качестве нового главного тренера французского "Монако", сообщает "Советский спорт".
"Все вернулось на круги своя. Я вернулся домой. "Монако" — очень логичный выбор для меня. Сердце подсказало мне принять это предложение. Жардим навсегда останется в истории "Монако". Я горд тем, что я француз, но Бельгия приняла меня очень тепло и многое мне дала. Теперь сборную Бельгии воспринимают не как набор игроков, а как команду. Я считаю это своей маленькой победой.
Мораль в "Монако" не очень высока. Ситуация в клубе удручающая. Этой команде нужен баланс и стабильность. Хочу, чтобы игроки моей команды получали от процесса удовольствие и владели мячом, но сохраняла тактическую стройность. Сейчас мы живем в мире, где старики уступают дорогу молодым. Если я смогу помочь молодым игрокам команды стать лучше, я уже буду считать это успехом.
"Монако" все еще претендует на место в тройке в Лиге 1 по итогам сезона. Гонка еще только началась", — приводит слова Анри Yahoo Sports.
Ранее Станислав Черчесов посоветовал Александру Головину "брать бразды правления на себя" в "Монако".
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