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Экс-тренер «Спартака» предложил себя «Реалу»
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Экс-тренер «Спартака» предложил свои услуги «Реалу» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер московского "Спартака" Микаэль Лаудруп предложил свои услуги мадридскому "Реалу", сообщает "Советский спорт".
Как информирует Telemadrid, датский специалист рассчитывает занять должность нынешнего наставника "сливочных" Хулена Лопетеги, если руководство клуба захочет с ним расстаться из-за неубедительных результатов.
Помимо Лаудрупу свои услуги "королевского клубу" предложили еще несколько тренеров.
56-летний Лаудруп возглавлял московский "Спартак" в период с 2008 по 2009 год.
Ранее сообщалось, что Лаудруп может возглавить "Бордо".
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