Экс-тренер «Спартака» предложил себя «Реалу»

Экс-тренер «Спартака» предложил свои услуги «Реалу»

Как информирует Telemadrid, датский специалист рассчитывает занять должность нынешнего наставника "сливочных" Хулена Лопетеги, если руководство клуба захочет с ним расстаться из-за неубедительных результатов.

Помимо Лаудрупу свои услуги "королевского клубу" предложили еще несколько тренеров.

56-летний Лаудруп возглавлял московский "Спартак" в период с 2008 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что Лаудруп может возглавить "Бордо".