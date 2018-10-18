Найдено объяснение поведению Кокорина

Поведение Кокорина объяснили влиянием компании

Проблемы футболиста Александра Кокорина вызваны влиянием компании и «выключенной» головой. Об этом изданию «Спорт день за днем» заявил его бывший тренер Сергей Силкин

Он рассказал, что участвовал в трансфере Кокорина из «Локомотива» в «Динамо», и «никогда не было с Сашей проблем». Нынешние же, уверен он, связаны с влиянием на Кокорина людей, с которыми он общается.

«Нужно иметь свое "я" и, конечно, нужно голову включать», — полагает Силкин.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Два дня спустя Кокорин и Мамаев были задержаны, а 11 октября — арестованы.