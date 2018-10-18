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Найдено объяснение поведению Кокорина
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Поведение Кокорина объяснили влиянием компании 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Проблемы футболиста Александра Кокорина вызваны влиянием компании и «выключенной» головой. Об этом изданию «Спорт день за днем» заявил его бывший тренер Сергей Силкин.
Он рассказал, что участвовал в трансфере Кокорина из «Локомотива» в «Динамо», и «никогда не было с Сашей проблем». Нынешние же, уверен он, связаны с влиянием на Кокорина людей, с которыми он общается.
«Нужно иметь свое "я" и, конечно, нужно голову включать», — полагает Силкин.
На прошлой неделе нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и еще несколькими молодыми людьми избили водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Два дня спустя Кокорин и Мамаев были задержаны, а 11 октября — арестованы.
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