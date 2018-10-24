В «Реале» прокомментировали слухи об отставке Лопетеги

Директор «Реала» прокомментировал слухи об отставке Лопетеги

Руководитель "королевского клуба" заявил, что наставником игроков в матче десятого тура чемпионата Испании против "Барселоны" будет все тот же Лопетеги.

"Будет ли Лопетеги руководить командой в матче с "Барселоной"? Да, да, в абсолютно нормальном режиме. В такой ситуации очень важно сохранять спокойствие, сплоченность и веру в наших игроков. Мы слышали слухи об отставке Лопетеги до "Эль Класико", но к игре на "Камп Ноу" мы подойдем с уверенностью в себе. Воскресный матч — отличная мотивация для всех, и мы надеемся провести хорошую игру", — рассказал Бутрагеньо El Mundo Deportivo.

Встреча "Барсы" и "сливочных" состоится 28 октября в 18.15 по московскому времени.

Ранее защитник "Реала" Марсело высказался о слухах о своем возможном переходе в туринский "Ювентус".