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В украинском футбольном клубе запретили геев
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В украинском футбольном клубе запретили геев 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Football Hub / YouTube
Генеральный директор украинской «Зари» Сергей Рафаилов в интервью YouTube-программе «Футбольний на голову» высказался против приема в команду футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Рафаилов вспомнил, как в 2016 году он посетил Манчестер, где «Заря» сыграла с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы:
«Я категорически против поцелуев мужчин.
Кафе. Сидит мужчина. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень…У нас тоже сейчас модно, что мужики обнимаются. Но это был другого рода поцелуй — это был поцелуй в губы. Сразу с порога, такой длительный», — рассказал он.
Гендиректор команды выступил против пропаганды гомосексуальных отношений.
«Выгнал бы из "Зари" футболистов, которые любят обниматься и целоваться? Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше… Это для меня неприемлемо однозначно», — добавил он.
8 ноября 2017-го футболист главной лиги футбола (MLS) Робби Роджерс завершил карьеру и совершил каминг-аут. Полузащитник призвал всех геев раскрыть себя, чтобы улучшить свою жизнь и вдохновить многих молодых людей по всему миру.
Самым известным открытым геем в мировом футболе является бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Полузащитник выступал за «Лацио», «Штуттгарт», «Астон Виллу» и «Эвертон».
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