Ещё
«Спартак» проиграл «Арсеналу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая неудача «красно-белых»: «Спартак» дома уступил «Арсеналу» 

Soccer News + ещё 21 8 часов назад
Фото: Soccer News
В матче 11-го тура Премьер-Лиги московский "Спартак" дома уступил тульскому "Арсеналу".
Подопечные Массимо Карреры дважды вели в счете по ходу игры благодаря голам Зе Луиша. Однако три гола гостей, за которых забивали Огнен Ожегович, Даниил Лисовой и Резван Мирзов, принесли победу им.
"Спартак" — "Арсенал" — 2:3  Голы: Зе Луиш, 13 — 1:0, Ожегович, 35 — 1:1, Зе Луиш, 45+3 — 2:1, Лесовой, 48 — 2:2, Мирзов, 65 — 2:3.
"Спартак": Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Ташаев (Ханни, 72), Зобнин, Еременко (Игнатов, 55), Адриано (Ломовицкий, 63), Зе Луиш.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой (Кангва, 76), Мохаммед, Костадинов, Ожегович (Ткачев, 72), Мирзов, Джорджевич (Горбатенко, 86).
Soccer News: последние новости
Матч Кубка России между "Рубином" и "Динамо" перенесён Маркизио: "Чемпионат России - это физика, слабая тактика и отсутствие компактности" В "Барселоне" сделали заявление по будущему Алькасера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина39
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля14
Минобороны потеряло очередной МИГ-316
Овечкину грозит дисквалификация95
«Спартак» забил первый мяч с игры в нынешнем сезоне РПЛ
Видео
00:59
Спонсор отказывается от Шараповой
Теннис
01:00
Скандальный турнир: чего ждать от чемпионата России
Футбол Статьи
01:00
Кричал и метался: что случилось с Месси
Футбол Статьи
01:00
Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина
Футбол Волейбол
03:04
Баскетболисты НБА устроили драку
Баскетбол
00:10
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля
Футбол
06:24
В США стартовала серия Гран-при по фигурному катанию
Фигурное катание Статьи
02:42
Мамаев оконфузился в суде
Футбол
00:58
Жертвы Овечкина: ужасный промах и пропуск матча
Хоккей Статьи
01:00
Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение