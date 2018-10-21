«Спартак» проиграл «Арсеналу»

В матче 11-го тура Премьер-Лиги московский "Спартак" дома уступил тульскому "Арсеналу".
Подопечные Массимо Карреры дважды вели в счете по ходу игры благодаря голам Зе Луиша. Однако три гола гостей, за которых забивали Огнен Ожегович, Даниил Лисовой и Резван Мирзов, принесли победу им.
"Спартак" — "Арсенал" — 2:3 Голы: Зе Луиш, 13 — 1:0, Ожегович, 35 — 1:1, Зе Луиш, 45+3 — 2:1, Лесовой, 48 — 2:2, Мирзов, 65 — 2:3.
"Спартак": Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Ташаев (Ханни, 72), Зобнин, Еременко (Игнатов, 55), Адриано (Ломовицкий, 63), Зе Луиш.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой (Кангва, 76), Мохаммед, Костадинов, Ожегович (Ткачев, 72), Мирзов, Джорджевич (Горбатенко, 86).