«Бавария» обыграла «Вольфсбург»

Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Вольфсбург» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, проходившая в Вольфсбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 57 минуте «Бавария» осталась в меньшинстве, так как был удалён Арьен Роббен

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Майнцем», а «Вольфсбург» — с «Фортуной» из Дюссельдорфа.

Ранее форвард «Айнтрахта» Йович забил пять мячей в матче чемпионата Германии по футболу с «Фортуной».