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«Бавария» обыграла «Вольфсбург»
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Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Вольфсбург» в Бундеслиге 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги.
Встреча, проходившая в Вольфсбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе баварцев дублем отметился Роберт Левандовски, а также отличился Хамес Родригес. У хозяев единственный мяч забил Ваутер Вегорст.
На 57 минуте «Бавария» осталась в меньшинстве, так как был удалён Арьен Роббен.
В следующем туре «Бавария» сыграет с «Майнцем», а «Вольфсбург» — с «Фортуной» из Дюссельдорфа.
Ранее форвард «Айнтрахта» Йович забил пять мячей в матче чемпионата Германии по футболу с «Фортуной».
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