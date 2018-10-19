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В украинском футбольном клубе запретили геев
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Гендиректор украинского клуба был шокирован поцелуем геев 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Генеральный директор украинской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что наличие в его команде футболистов-геев исключено, передает "Советский спорт".
Руководитель луганского клуба рассказал в эфире передачи "Футбольный на голову" о его встречи с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации в английском городе Манчестер.
"Я категорически против поцелуев мужчин. Что такого страшного в Манчестере увидел? Кафе. Сидит мужчина. Я зашёл туда выпить кофе. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Мне же интересно куда? Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень. Это был поцелуй в губы. Сразу с порога, такой длительный. Не могу сказать, это было с языком или без", — поделился впечатлениями гендиректор "Зари".
Также он подчеркнул, что за украинскую команду геи выступать не будут.
"Выгнал бы из "Зари" футболистов, которые любят обниматься и целоваться? Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше… Это для меня неприемлемо однозначно", — заключил Рафаилов.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского "Локомотива" поздравил сборную России с победой над командой Турции в матче группового этапа Лиги наций.
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