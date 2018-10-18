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Игуаина попросили уйти из-за Роналду
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Экс-форварда «Ювентуса» попросили уйти из-за Роналду 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин прокомментировал свой уход из итальянского "Ювентуса" прошлым летом, передает "Советский спорт".
Футболист утверждает, что решение покинуть клуб принадлежало не ему.
"Со дня финала Кубка Италии у меня появилась мысль, что что-то сломалось, когда я остался в запасе. Потом они купили Криштиану Роналду. Решение уйти было не мое, я отдал все для успеха "Ювентуса", — поделился мнением аргентинец с Football Italia.
Также форвард отметил, что руководство "старой синьоры" позаботилось о его трансфере.
"Когда пришел Роналду, они сказали, что я не могу остаться, что они пытаются найти решение. Лучшим решением было перейти в "Милан" Я сразу почувствовал большую любовь, и они убедили меня. Ко мне хорошо относились, я чувствовал любовь. Я не хотел уходить, меня выгнали. Товарищи по команде хорошо ко мне относились", — заключил Игуаин.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" заинтересован в трансфере хавбека мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.
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