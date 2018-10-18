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Российский клуб отстранили от еврокубков
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Российский клуб лишили еврокубков 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
«Рубин» лишен права выступлений в еврокубках из-за нарушений клубом правил финансового фейр-плей. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
По решению следственной палаты Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) Рубин исключен из следующего турнира под эгидой УЕФА, в который он пробьется по результатам выступлений в национальном чемпионате.
Отмечается, что «Рубин» может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде.
После десяти туров Российской премьер-лиги «Рубин» занимает пятую строчку турнирной таблицы. В последний раз казанцы выступали в еврокубках в сезоне-2015/2016. Тогда российский клуб не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
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