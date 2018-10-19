Ещё
Акинфеев объяснил уход из сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акинфеев объяснил, почему ушёл из сборной России 

RT на русском + ещё 7 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причину, по которой он завершил карьеру в национальной команде России.
«Многие объясняют мой уход из сборной России травмами? И я объясняю травмами. Они мучают и не дают возможности играть на два фронта. Многие любят у нас искать чёрную кошку в тёмной комнате, но это не так», — приводит слова Акинфеева YouTube-канал GUtv.
Вратарь ЦСКА дебютировал в сборной России в 2004 году, провёл 110 матчей. В его послужном списке значатся полуфинал чемпионата Европы 2008 года и 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Осенью 2018 года 32-летний голкипер принял решение прекратить международную карьеру.
Ранее Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.
RT на русском: последние новости
Защита Мамаева хочет добиться разрешения тренироваться в «Краснодаре» Гендиректор украинского клуба «Заря» выступил против сексуальных меньшинств в футболе Каррера о Кокорине и Мамаеве: виновные заслуживают наказания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев могут выйти из СИЗО88
Макгрегора пригласили в Дагестан22
Мэйуэзер заговорил о гонораре за бой с Нурмагомедовым
В украинском футбольном клубе запретили геев8
Тренер сборной уволился из-за вечеринки футболистов
Видео
03:03
Макгрегора пригласили в Дагестан
MMA
02:57
Тюрьмы не будет? Кокорины извинились
Футбол
00:50
Решена судьба Хабиба
MMA
02:57
Кокорин и Мамаев могут выйти из СИЗО
Футбол
01:40
Мамаеву предъявили первое обвинение
Футбол Прочее
00:10
Мэйуэзер выставил Нурмагомедову ультиматум
Бокс
02:57
Когда выпустят Мамаева
Футбол Статьи
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
03:12
Украинский футболист ответил за русский язык
Футбол В мире
06:14
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение