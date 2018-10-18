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ПСЖ намерен расстаться с Неймаром
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СМИ: ПСЖ намерен расстаться с Неймаром за €220 млн 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» готово расстаться с бразильским нападающим Неймаром во время следующего летнего трансферного окна.
Между клубом и футболистом достигнута договорённость, что игрок может покинуть клуб летом 2019 года, если поступит предложение в размере € 220 млн, сообщает Football Espana.
Летом 2017 года ПСЖ купил Неймара у «Барселоны» за € 222 млн  Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованны в покупке 26-летнего футболиста.
Ранее Неймар раскритиковал отсутствие в составе национальной команды Аргентины форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси.
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