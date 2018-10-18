Семак впервые высказался о поступке Кокорина

Семак о Кокорине и Мамаеве: за свои поступки нужно отвечать

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим петербургской команды Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым , передает "Спорт-Экспресс". Футболисты находятся в СИЗО из-за обвинения в избиении трех человек. "Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания — но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова… Жаль ли мне их? Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать", — заявил специалист. Ранее губернатор Кубани высказался о будущем Мамаева в "Краснодаре".