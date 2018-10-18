Акинфеев заинтересовался нефтью

Акинфеев займется изучением нефти и газа

Капитан футбольного клуба «ЦСКА» Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, пишут «Ведомости» со ссылкой на приказ о зачислении, опубликованный на сайте учебного заведения.

Акинфеев будет получать образование по направлению «менеджмент» на очно-заочной (вечерней) форме обучения.

Как сообщается в приказе, на экзаменах футболист набрал 78 баллов.

В 2008 году Игорь Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

В начале октября голкипер объявил о завершении выступлений за сборную России.