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Акинфеев заинтересовался нефтью
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Акинфеев займется изучением нефти и газа 

Рамблер + ещё 15 2 часа назад
Фото: ТАСС
Капитан футбольного клуба «ЦСКА» Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, пишут «Ведомости» со ссылкой на приказ о зачислении, опубликованный на сайте учебного заведения.
Акинфеев будет получать образование по направлению «менеджмент» на очно-заочной (вечерней) форме обучения.
Как сообщается в приказе, на экзаменах футболист набрал 78 баллов.
В 2008 году Игорь Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».
В начале октября голкипер объявил о завершении выступлений за сборную России.
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