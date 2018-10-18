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Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения
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Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по статьям о побоях и хулиганстве 

Ведомости 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обвинения предъявлены по ст. 116 и 213 Уголовного кодекса (побои, хулиганство). По этим же статьям предъявлены обвинения остальным фигурантам дела — младшему брату Кокорина Кириллу, а также «их четвертому соучастнику», сообщило управление полиции.
12 октября Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантам дела против Кокорина и Мамаева. Кокорины и Мамаев были арестованы в тот же день.
Кокорин и Мамаев стали фигурантами дела о избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
15 октября президент Владимир Путин наградил Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсина — орденом Александра Невского. Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», говорится в указе президента.
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