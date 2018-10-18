Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по статьям о побоях и хулиганстве

Обвинения предъявлены по ст. 116 и 213 Уголовного кодекса (побои, хулиганство). По этим же статьям предъявлены обвинения остальным фигурантам дела — младшему брату Кокорина Кириллу, а также «их четвертому соучастнику», сообщило управление полиции.

12 октября Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантам дела против Кокорина и Мамаева. Кокорины и Мамаев были арестованы в тот же день.