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Манчестер Сити" намерен продлить контракт с Сане
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Манчестер Сити" намерен продлить контракт с Сане 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Руководство "Манчестер Сити" намерено продлить соглашение с с полузащитником сборной Германии Лероем Сане, сообщает "Советский спорт".
Также об этом рассказал главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола.
"Клуб работает над этим, без сомнений. Мы не продлеваем контракт основываясь только на двух играх. В клубе оценивают качества футболиста, отношения с коллективом. Много важных составляющих.
Бывают взлеты и падения, это нормально. В такой ситуации важно дать понять, насколько они должны быть последовательными, чтобы стать лучшими. В качествах Лероя я не сомневаюсь", — приводит слова специалиста Sky Sports.
Нынешний контракт немецкого футболиста рассчитан до лета 2021 года.
Ранее хавбек "Манчестер Сити" высказался относительно перспектив Мбаппе.
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