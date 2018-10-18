Головин пожаловался на неприязнь к россиянам

Хавбек «Монако» Головин: русских особо не любят за рубежом

"Русских за границей особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление, что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег", — поделился футболист во время стрима одной из игр.

Головин перешел в "Монако" в это летнее трансферное окно из столичного ЦСКА.

Ранее Анри заявил о высоких амбициях на посту "Монако".