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Головин пожаловался на отношение к русским за рубежом
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Хавбек «Монако» Головин: русских особо не любят за рубежом 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Полузащитник "Монако"​ и сборной России Александр Головин поделился мнением, что российских футболистов за рубежом не очень жалуют, передает "Советский спорт".
"Русских за границей особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление, что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег", — поделился футболист во время стрима одной из игр.
Головин перешел в "Монако" в это летнее трансферное окно из столичного ЦСКА.
Ранее Анри заявил о высоких амбициях на посту "Монако".
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