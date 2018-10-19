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«Шанс на ошибку»: Тренер «Зенита» о Кокорине и Мамаеве
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«Шанс на ошибку»: Тренер «Зенита» о Кокорине и Мамаеве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что наказание для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет справедливым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Семак подчеркнул, что «шанс на ошибку» есть у всех. Он признался, что ему жаль футболистов.
По мнению тренера, «истерия» вокруг ситуации с драками футболистов «основана на моральной составляющей», но не стоит забывать о законе. Он считает, что наказание для Кокорина и Мамаева должны быть таким же, как и для обычных людей.
«Разумеется, оправдать поступок не может никто. <…> За свои поступки нужно отвечать», — подчеркнул Семак.
Ранее в интернете появились видео с нападениями игрока «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друзей на людей в Москве. Заявления на футболистов подали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук. Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.
Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал Кокорина и Мамаева до 8 декабря.
В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.
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