«Шанс на ошибку»: Тренер «Зенита» о Кокорине и Мамаеве

Семак подчеркнул, что «шанс на ошибку» есть у всех. Он признался, что ему жаль футболистов.

По мнению тренера, «истерия» вокруг ситуации с драками футболистов «основана на моральной составляющей», но не стоит забывать о законе. Он считает, что наказание для Кокорина и Мамаева должны быть таким же, как и для обычных людей.

«Разумеется, оправдать поступок не может никто. <…> За свои поступки нужно отвечать», — подчеркнул Семак.

Ранее в интернете появились видео с нападениями игрока «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друзей на людей в Москве. Заявления на футболистов подали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук . Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.

Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал Кокорина и Мамаева до 8 декабря.

В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.