Суд решил судьбу Мамаева

Мамаева оставили в «Бутырке»

В 10:00 Московский городской суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы защиты Мамаева на решение Тверского райсуда заключить спортсмена под стражу.

По данным телеграм-канала, Мосгорсуд уже вынес решение, отказавшись выпустить игрока «Краснодара» из Бутырского следственного изолятора

Против спортсменов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, а 11-го — арестованы.

К рассмотрению апелляции защиты Кокорина Мосгорсуд должен был приступить в 11:00.