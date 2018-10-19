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Суд решил судьбу Мамаева
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Мамаева оставили в «Бутырке» 

Рамблер + ещё 62 1 час назад
Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест футболиста Павла Мамаева, сообщает «Мэш».
В 10:00 Московский городской суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы защиты Мамаева на решение Тверского райсуда заключить спортсмена под стражу.
По данным телеграм-канала, Мосгорсуд уже вынес решение, отказавшись выпустить игрока «Краснодара» из Бутырского следственного изолятора.
8 октября Павел Мамаев вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным избили в центре Москвы водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и главу научного центра НАМИ Сергея Гайсина.
Против спортсменов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, а 11-го — арестованы.
К рассмотрению апелляции защиты Кокорина Мосгорсуд должен был приступить в 11:00.
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