Суд решил судьбу Мамаева

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест футболиста Павла Мамаева, сообщает «Мэш».
В 10:00 Московский городской суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы защиты Мамаева на решение Тверского райсуда заключить спортсмена под стражу.
По данным телеграм-канала, Мосгорсуд уже вынес решение, отказавшись выпустить игрока «Краснодара» из Бутырского следственного изолятора.
8 октября Павел Мамаев вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным избили в центре Москвы водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и главу научного центра НАМИ Сергея Гайсина.
Против спортсменов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, а 11-го — арестованы.
К рассмотрению апелляции защиты Кокорина Мосгорсуд должен был приступить в 11:00.