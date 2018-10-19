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Ребенок Мамаева заболел на фоне ареста отца
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Ребенок Мамаева заболел на фоне ареста отца 

Рамблер + ещё 91 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что у ребенка игрока начались проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам Бушманова, это произошло после ареста Мамаева. Других деталей адвокат не привел. Состояние здоровья ребенка стало одним из оснований для апелляции на арест футболиста.
Бушманов отметил, с Мамаевым в СИЗО находится мужчина, который также не был судим ранее. Футболист хорошо себя чувствует, читает письма болельщиков.
Ранее Мамаев и его друг, игрок «Зенита» Александр Кокорин стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве — из-за нападений на людей в Москве. Суд арестовал Кокорина и Мамаева до 8 декабря.
Мосгорсуд 11 октября отказался освободить из СИЗО Мамаева, отклонив апелляцию на его арест.
СМИ писали, что жена футболиста Алана Мамаева на фоне скандала подала на развод, но она опровергла эту информацию. Она вышла замуж за футболиста в 2013 году, вскоре у них появилась дочь Алиса. Также Мамаев воспитывает сына супруги от предыдущего брака. По данным Sports.ru, также у футболиста есть дочь от прошлых отношений.
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