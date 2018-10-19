Семак высказался о возвращении Кокорина

Семак рассчитывает на возвращение Кокорина в состав «Зенита»

"Рассчитывали и рассчитываем на возвращение Кокорина. Абсолютно его поступок нельзя описать никакими словами, все прекрасно видели. Я рад, что это событие не понесло более серьезных последствий. Слава богу никто не умер, и никого не покалечили", — сказал Семак.

Тренер "Зенита" отметил, что ошибки бывают у всех, "и за них нужно нести адекватное, справедливое наказание".

"Но лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжали заниматься своим делом и чтобы этот урок и достаточно серьезное наказание, которое они уже понесли, стали сигналом взять веники и что-то подмести внутри себя", — добавил он.

Семак выразил надежду, что наказание, которому подвергнется Кокорин, будет соразмерным совершенному.

"Закон есть, он должен быть, и если мы начнем, пускай даже с ребят, стараться быть справедливыми в каждом конкретном случае, это будет хорошо для всего нашего общества. Я надеюсь, что наказание, которое будет, а оно естественно будет, и должно быть, и со стороны закона, и со стороны клуба, бесспорно, и это правильно, оно будет абсолютно адекватным проступкам, которые они совершили", — сказал Семак.

Дело футболистов

Тверской суд Москвы в рамках этого дела арестовал до 8 декабря Кокорина, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева , брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого.

8 октября они стали участниками двух конфликтов с дракой в центре столицы. Первый произошел около 08:30 мск, когда несколько мужчин напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Они избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой ). После этого компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак . Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

По данным фактам столичная полиция расследует три уголовных дела: два из них по ст. 116 УК РФ ("Побои") и одно непосредственно в отношении Кокорина и Мамаева по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство по предварительному сговору").