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Кокорину сделали замечание в суде
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Кокорину было сделано замечание во время заседания 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболисту Александру Кокорину было сделано замечание во время рассмотрения апелляции по мере пресечения по делу о хулиганстве и побоях, сообщает RT.
Судья сделал замечание игроку, что он не встает, когда ему задают вопросы. Форвард «Зенита» принес извинения и добавил, что ему неудобно вставать с места.
19 октября Мосгорсуд рассматривает апелляции братьев Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Защита настаивает на переводе подсудимых под домашний арест. Суд уже отклонил апелляции Кирилла Кокорина и Мамаева.
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