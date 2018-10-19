Кокорину сделали замечание в суде

Футболисту Александру Кокорину было сделано замечание во время рассмотрения апелляции по мере пресечения по делу о хулиганстве и побоях, сообщает RT.
Судья сделал замечание игроку, что он не встает, когда ему задают вопросы. Форвард «Зенита» принес извинения и добавил, что ему неудобно вставать с места.
19 октября Мосгорсуд рассматривает апелляции братьев Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Защита настаивает на переводе подсудимых под домашний арест. Суд уже отклонил апелляции Кирилла Кокорина и Мамаева.