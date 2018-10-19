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Мать Кокорина предложила за сына залог
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Мать Кокорина предложила за сына залог в 10 млн 

Рамблер + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Александра Кокорина Олег Попов заявил, что мать футболиста готова внести за него залог в десять миллионов рублей. Об этом сообщает «Чемпионат».
На заседании суда по апелляции на арест Кокорина Попов представил выписку из банка ВТБ по счету женщины. Документ подтверждает, что на ее счету есть десять миллионов 234 тысячи 119 рублей.
Попов попросил приобщить к материалам дела характеристику Кокорина по месту жительства и документы на квартиру, которая находится в его собственности. Адвокат подчеркнул, что там игрок может отбывать домашний арест.
Также защитник показал в суде копию коллективного письма тренеров и игроков «Зенита». В своем обращении они назвали Кокорина добрым и дисциплинированным спортсменом.
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