Кокорин расплакался в зале суда 

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин обратился к суду во время рассмотрения апелляции о мере пресечения, сообщает Sport24.
"Уважаемый суд! Тверской суд избрал слишком суровую меру. Я неоднократно приносил искренние извинения потерпевшим, в том числе и лично на очных ставках", — сказал Кокорин.
Футболист отметил, что осознает свою вину и раскаивается в содеянном.
"Это недостойный поступок, он стал для меня уроком. Я повел себя так, потому что у меня был конфликт именно с этими людьми.
Я не опасный преступник. У меня нет намерения скрываться. У меня расписаны тренировки и все знают мое местонахождение. Я добровольно приехал в полицию для дачи показаний. Я не собираюсь влиять на потерпевших и готов участвовать в следствии", — добавил Кокорин.
Игрок заявил, что ему неприятна "грязь по телевидению и в интернете".
"Она задевают всю мою семью. Прошу выпустить к семье, жене и родителям", — сказал Кокорин и расплакался.
11 октября Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 "Хулиганство" и 116 "Побои". Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО "Бутырка".