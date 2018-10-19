Кокорин расплакался в зале суда

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин обратился к суду во время рассмотрения апелляции о мере пресечения, сообщает Sport24.

"Уважаемый суд! Тверской суд избрал слишком суровую меру. Я неоднократно приносил искренние извинения потерпевшим, в том числе и лично на очных ставках", — сказал Кокорин.

Футболист отметил, что осознает свою вину и раскаивается в содеянном.

"Это недостойный поступок, он стал для меня уроком. Я повел себя так, потому что у меня был конфликт именно с этими людьми.

Я не опасный преступник. У меня нет намерения скрываться. У меня расписаны тренировки и все знают мое местонахождение. Я добровольно приехал в полицию для дачи показаний. Я не собираюсь влиять на потерпевших и готов участвовать в следствии", — добавил Кокорин.

Игрок заявил, что ему неприятна "грязь по телевидению и в интернете".

"Она задевают всю мою семью. Прошу выпустить к семье, жене и родителям", — сказал Кокорин и расплакался.