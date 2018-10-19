Стало известно решение суда по Кокорину

Футболиста Кокорина оставили под арестом

Мосгорсуд отказался выпускать из-под ареста футболиста Александра Кокорина , которого обвиняют в хулиганстве. Тем самым была отклонена апелляционная жалоба его защиты на меру пресечения, избранную судом Тверского района столицы.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент News.ru. Мать Кокорина просила освободить сына под залог, предлагая сумму 10 млн рублей.