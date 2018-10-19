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Стало известно решение суда по Кокорину
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Футболиста Кокорина оставили под арестом 

News.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отказался выпускать из-под ареста футболиста Александра Кокорина, которого обвиняют в хулиганстве. Тем самым была отклонена апелляционная жалоба его защиты на меру пресечения, избранную судом Тверского района столицы.
Об этом из зала суда сообщает корреспондент News.ru. Мать Кокорина просила освободить сына под залог, предлагая сумму 10 млн рублей.
Напомним, Александр Кокорин, его 19-летний брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев решением столичного Тверского суда были отправлены под арест до 8 декабря 2018 года. Спортсмены обвиняются в хулиганстве и побоях. 8 октября футболисты стали участниками двух драк. После выяснилось, что от их действий пострадали водитель Первого канала Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин.
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