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Россияне решили оставить Кокорина и Мамаева под арестом
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Россияне решили оставить Кокорина и Мамаева под арестом 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (74 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, хотят, чтобы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев остались под стражей и «подумали о своем поведении».
У респондентов спросили: «Вы хотите, чтобы Кокорин и Мамаев остались под стражей?». «Нет» ответили 17 процентов опрошенных. По их мнению, держать их под арестом не стоит, так как они все равно не смогли бы сбежать из страны.
Еще девять процентов респондентов заявили, что им все равно, отпустят футболистов из СИЗО или нет.
Всего в опросе приняли участие 4 888 человек.
Ранее в интернете появились видео с нападениями футболистов и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
Мосгорсуд отклонил апелляции на арест Мамаева, Кокорина и младшего брата Кокорина Кирилла.
Мать Кокорина заявляла о готовности внести за старшего сына залог в десять миллионов рублей. Его адвокат Олег Попов сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак готов поручиться за футболиста.
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