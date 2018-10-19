Адвокат Мамаева рассказал о его будущем

Адвокат Мамаева рассказал о будущем футболиста в «Краснодаре»

«Разорвать контракт с футболистом — право работодателя. Полагаю они (руководство «Краснодара» — прим. «Ленты.ру») дождутся окончательного решения суда, не делая скоропалительных выводов. Здесь важна моральная поддержка от игроков, руководства. Их поведение и другим футболистам показывает, смогут ли они в подобной ситуации рассчитывать на тот клуб. Это поучительно для остальных», — заявил Бушманов.

Адвокат отметил, что считает Мамаева оступившимся человеком, и посчитал, что клуб не должен бросать игрока в «такой сложной жизненной ситуации».

Ранее 19 октября суд оставил братьев Александра Кирилла Кокориных , а также Мамаева под арестом до 8 декабря. Все жалобы защиты футболистов были отклонены. «Зенит» направил в суд ходатайство о смягчении меры пресечения Кокорину. «Краснодар» никакой поддержки Мамаеву не оказывал.