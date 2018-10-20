Моуринью высказался о потасовке со своим участием

Моуринью прокомментировал потасовку в конце матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Гавный тренер « Манчестер Юнайтед » португалец Жозе Моуринью прокомментировал потасовку со своим участием, которая произошла в конце матча девятого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Челси».

«Что произошло в концовке? Могу сказать, что 97 минут игры были настолько хорошими, что говорить нужно о них, а ни о чём-то ещё. Я не получил знака уважения в свой адрес со стороны болельщиков «Челси», но это не входит в зону моей ответственности. Не могу повлиять на их реакцию. То, что я сделал сегодня, сделал бы и в Мадриде, и в Милане, и в Порту, где тоже работал ранее», — приводит слова специалиста BBC.

Он также заявил, что ассистент наставника «Челси» Маурицио Сарри уже принёс перед ним извинения.

«Я ни на что не зол. Сказал ему забыть об этом инциденте. Я тоже совершал ошибки в своей карьере», — добавил Моуринью.

Ранее сообщалось, что «Челси» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» благодаря голу на 96-й минуте.