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Моуринью высказался о потасовке со своим участием
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Моуринью прокомментировал потасовку в конце матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 

RT на русском + ещё 38 4 часа назад
Фото: © Global Look Press
Гавный тренер «Манчестер Юнайтед» португалец Жозе Моуринью прокомментировал потасовку со своим участием, которая произошла в конце матча девятого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Челси».
«Что произошло в концовке? Могу сказать, что 97 минут игры были настолько хорошими, что говорить нужно о них, а ни о чём-то ещё. Я не получил знака уважения в свой адрес со стороны болельщиков «Челси», но это не входит в зону моей ответственности. Не могу повлиять на их реакцию. То, что я сделал сегодня, сделал бы и в Мадриде, и в Милане, и в Порту, где тоже работал ранее», — приводит слова специалиста BBC.
Он также заявил, что ассистент наставника «Челси» Маурицио Сарри уже принёс перед ним извинения.
«Я ни на что не зол. Сказал ему забыть об этом инциденте. Я тоже совершал ошибки в своей карьере», — добавил Моуринью.
Ранее сообщалось, что «Челси» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» благодаря голу на 96-й минуте.
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