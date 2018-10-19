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Стало известно о пребывании футболистов в СИЗО
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В ОНК рассказали, как братья Кокорины и Мамаев адаптировались к пребыванию в СИЗО 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павел Пятницкий рассказал, как полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин с его братом Кириллом адаптировались к пребыванию в СИЗО.
«До сих пор все трое находятся на карантине и сегодня их будут переводить в постоянные камеры. Кирилл Кокорин вроде отшел от шока, как и Павел Мамаев. А вот Александр Кокорин выглядит очень удрученно, это сложно не отметить», — рассказал Пятнийцкий RT.
11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
19 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение оставить братьев Кокориных и Мамаева под арестом.
Ранее в рассказали, что братьям Кокориным ещё не приносили передачи в СИЗО
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