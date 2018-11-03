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Кокорин и Мамаев ответили на письмо журналиста
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Кокорин и Мамаев ответили на письмо журналиста в СИЗО 

Газета.Ru + ещё 146 52 минуты назад
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев ответили на письмо журналиста, передает "Комсомольская правда".
Редактор радио поинтересовался у футболистов, занимаются ли они спортом в следственном изоляторе.
"Привет! Во-первых, спасибо за письмо. И поддержку. По поводу формы: да, поддерживаю, занимаюсь 5 раз в неделю в тренажерном зале! Все хорошо!" — рассказал полузащитник "горожан".
Форвард сине-бело-голубых также отреагировал на послание.
"Спасибо большое. Все нормально. Тренируюсь почти каждый день. Все будет хорошо", — уверил журналиста Кокорин.
На данный момент спортсмены находятся в СИЗО "Бутырка".
Ранее сообщалось, что болельщики потратили 110 тысяч рублей на письма игроку "Зенита".
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